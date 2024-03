Tundub, et maaelu vaatefilmide tootmisest on lõuna-Aasias kujunenud lausa omaette tööstusharu.

Inimesel, kes ärgates istub ekraani taha ja lahkub sealt, kui silm hakkab kinni vajuma, tekib paratamatult küsimus, kas eksisteerib ka mingi teistsugune elu. Vastus on jah. Eksisteerib ja täiesti teistmoodi on. See elu asub Vietnamis ja on näha mustmiljonis sealset maaelu kujutavas videos.