Pärnumaa Jahimeeste Liit: tegevjuht Eero Nõmm ei ole saanud kahtlustust salaküttimises

„Loomulikult mõistame ühemõtteliselt hukka igasuguse salaküttimise ning Pärnumaa Jahimeeste Liit teeb igakülgset koostööd ametivõimudega, et tekkinud kahtlustuste kohta täpsemat selgust saada,“ kinnitas Uno Kask. Ta lisas, et liidu jaoks on reeglite ja seaduste vastased teod vastuvõetamatud. „Mõistame, et need häirivad olulisel määral ka nende jahimeeste tööd ja tegevust, kes käituvad ausalt ja on seadusekuulekad.“