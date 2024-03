Talve ja kevade vahele jäävad kevadtalv ja varakevad. Esimene saabub veebruari viimasel kolmandikul ja läheb seejärel üle varakevadeks. Mõlemad on seotud lumikattega, selle sulamisega. Viimastel aastakümnetel on lumikate sulanud järjest varem ja kevad on pikenenud talvede arvelt.