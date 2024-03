Läti saab Kirjaneni innovaatilise puidurafineerimistehase endale

LIAA tegevudirektor Iveta Strupkāja ütles, et Läti tegevused biotehnoloogia arendamisel on üsna tugevad, seda eriti puidutöötlemise valdkonnas. Seega jääb puidutööstus Läti ekspordi kõige olulisemaks segmendiks, tagades ühtlasi uute investeeringute tuleku piirkonda. „On väga tervitatav, et Fibenol kaalub oma tööstusliku tehase rajamist Lätti, hinnates kohalikku ärikeskkonda ja koostöövõimalusi Läti riigiga. Lisaks näitab see, et sektor on valmis investeerima teadus- ja arendustegevusse eesmärgiga arendada uusi globaalselt konkurentsivõimelisi tooteid,“ ütles LIAA tegevdirektor Iveta Strupkāja.