Mida raskem on kriis, seda kauem kulub aega abi jõudmiseni, sest abivajajaid on tavapäratult palju. Esmalt tõttab riik appi neile, kes end ise aidata ei suuda. Mida paremini on iga Eesti elanik läbi mõelnud, kuidas keerulistes oludes abi saabumiseni ise hakkama saada, seda paremini tuleb kriisis toime kogu ühiskond.