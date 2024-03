AU JA KIITUS | Ameeriklased tunnustasid Pärnu kooliõpetajat rahvusvahelise auhinnaga

Küsimuse peale, kuidas 30 aastat õpilastele majandust ja ettevõtlust õpetanud õpetaja ameeriklaste kõrge tunnustuseni jõudis, hakkab Elbe Metsatalu naerma. „See on pikk lugu. NAEE on USA majandusõpetajate organisatsioon, kes käib palju koolitamas ka rahvusvaheliselt. Kunagi 2000. aastal sattusin ise nende koolitusele, tekkisid suhted. Olen Eestis aastaid vedanud majandusõpetajate seltsi, saime USAst rahastuse, tõime siia õppejõude meie õpetajaid koolitama. Ameeriklased on korduvalt käinud meil ennast koolitamas ja õppereisidel. Olen nende materjale kohandanud meie oludele ja kiitnud teistele. Nii on ameeriklaste teadmised meie regioonis jõudnud ka Lätti ja Leetu. Meil on olnud ühisprojekte ka Sloveenia, Iirimaa ja Taaniga.“