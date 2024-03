Ehitamise suurt keskkonnamõju saab vähendada nii taaskasutuse kui puidu abil

Rootsi betoonelementide tootja Heidelberg Materials Precast Contiga ja Metsä Wood on välja töötanud hübriidseinaelemendi, mille süsiniku jalajälg on väiksem kui tavalistel betoonseinaelementidel. Nüüd on elementlahendus valmis kasutamiseks reaalsetes ehitusprojektides.