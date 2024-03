ILMATEADE | Pühapäev tuleb mitmel pool tuisuga, lumekiht kerkib kuni 15 sentimeetrini

Eeloleval ööl (17.03) liigub madalrõhuala üle Läänemere Eesti kohale. Ilm on pilves, üksikute selgimistega. Mitmel pool sajab vihma, hommikul Põhja-Eestis ka lörtsi ja lund, paiguti tuiskab. Mõnel pool on udu. Puhub lõunakaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti 12 m/s, pärast keskööd pöördub põhjarannikult alates kirdesse ja põhja ning tugevneb 9-15, puhanguti kuni 21 m/s. Õhutemperatuur on 0..+6°C.