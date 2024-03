ILMATEADE | Uus nädal algab tugeva tuule ja libedate teedega, Lõuna-Eestis lumesadu jätkub

Liikluses tuleb olla väga ettevaatlik, sest teed on mitmel pool lumised ja jäised!

Keskkonnaagentuuri sõnul taandub esmaspäeval (18.03) madalrõhkkond lõuna poole ning Skandinaavia kohalt laieneb kõrgrõhuala üle Soome lahe. Põhja-Eestis on muutliku pilvisusega sajuta ilm. Lõuna pool on pilves üksikute selgimistega ilm ja ennelõunal sajab kohati lund. Puhub kirde- ja idatuul 5-11, põhjarannikul puhanguti kuni 16 m/s, õhtuks vaibub. Õhutemperatuur on -1..+4°C.