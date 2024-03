Kredexi taotlusvoor tuleb: millistel tingimustel päikesepaneelide toetust antakse?

Päikesepaneelid sobivad taastuvenergia lahendustega tegeleva Ampere arendusjuhi Mihhail Korbi sõnul enamikele eramutele, kas katuse- või maapargina. Samuti on päikesepargi rajamine muutunud ajaga soodsamaks, sest nii paneelide, inverterite kui ka salvestite hinnad on langenud ja tehnoloogia muutunud veelgi paremaks.

„Reeglina on päikesepargi loomise tingimuseks, et katuse kandekonstruktsioon oleks piisava tugevusega ja katusekatte materjal oleks sobiv ehk plekist, kivist või uuemast eterniidist. Vanemale eterniidile saab küll päikesepaneelid paigaldada, kuid on oht, et eterniitkatus puruneb ja sel juhul tuleb katusekatte materjal osaliselt asendada uuega. Lisaks on täna turul ka väga erinevaid lahendusi, näiteks katusesse integreeritavad paneelid ja olemasolevale katusekattematerjalile kleebitavad paneelid,“ selgitas Korb päikesepaneelide võimalusi.

Päikesepargi tootlikkuse saab enne paigaldamist välja arvutada

Päikesepaneelide tootlikkus sõltub mitmetest teguritest, sealhulgas päikesevalguse intensiivsusest, ilmast, katuse suunast, kaldest ning võimalikest varjudest. Korbi sõnul on võimalik enne päikesepaneelide paigaldamist alati tootlikkus välja arvutada. „Kuigi Eesti ilm võib olla kohati pilvine, suudavad päikesepaneelid pea alati toota piisavalt energiat, et eramu saaks 6-8 kuud aastas tarbida ainult omatoodetud energiat ning võrgust seda mitte osta. Selle eelduseks on, et süsteemi on lisatud ka salvesti, et päeval toodetud energiat öösel kasutada. Siinkohal tuleb muidugi arvestada iga majapidamise energiatarbimise eripäradega,“ tõi Ampere arendusjuht välja.