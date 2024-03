Tervise Arengu Instituudi poolt tehtud uuringus selgus, et Eesti lastest on liigse kehakaaluga iga kolmas poiss ja iga neljas tüdruk. See on teinud arstid murelikuks, sest rasvumine suurendab märkimisväärselt ka mitmete teiste haiguste teket. Küsime Maalehe lugejatelt, mida teha, et vähem lapsi oleks paksud?