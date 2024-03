VIDEO | Praam surub end läbi jäärünkade. Rasked olud seiskasid Hiiumaa-Saaremaa laevaliikluse

Varahommikul teatati, et laev väljus küll Hiiumaalt, kuid kas ta ka Triigi sadamas silduda saab, pole kindel. Vaikinud tuules suutis laev siiski jääst läbi murda ja vaid pooletunnise hilinemisega kahe saarel vahel laevaliikluse taastada.

Soela väin tihedalt jääd täis. Kui tuleb tugevam tuul, kuhjab see Saaremaa rannikule kõvasti jääd. See protsess on kestnud juba mitu nädalat. Näiteks juba 26. veebruaril võis Triigi sadamas näha kuhjunud jääkuhilaid. Vaata neid lähemalt siit.