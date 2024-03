Kõik ülejäänud riigid ei suutnud täita just PM2,5 seotud piirmäära. PM2,5 ehk mikroskoopilised tahmatükid, mis on imeväiksed ning mille sisse hingamine võib põhjustada lugematul hulgal terviseprobleeme ja surmajuhtumeid, on õhu puhtuse mõõtmisel üks olulisemaid kriteeriume. Neid osakesi paiskavad välja sõidukid ning tööstuslikud masinad.