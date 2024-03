ILMATEADE | Eestit katab uduloor, ilmataat kostitab jälle vihma ja lörtsiga

Reede (22.03) öösel madalrõhulohk eemaldub ning vihma ja lörtsi sajab peamiselt Ida-Eestis. Laialdaselt on udu. Päeval läheneb Norra rannikule väga aktiivne madalrõhuala, mille lohk laieneb üle Skandinaavia Põhjalahele, kus areneb uus madalrõhuala kese. Juba hommikul jõuab saartele tihe sajuala, mis liigub üle maa läänest itta. Ilm on pilves, sajab vihma, kohati ka lörtsi. Lõuna- ja edelatuul tugevneb 4-9, puhanguti 13, saartel ja rannikul 7-13, puhanguti kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on öösel 0..+3, päeval 1..5°C.