Pühapäeva (24.03) öö on muutliku pilvisusega ja kohati sajab lörtsi ja vihma, võimalik on ka lumi. Hommikuks pilvisus tiheneb ja Poola kohalt üle Valgevene kirdesse liikuva madalrõhkkonna äärealal sajab meil mitmel pool lörtsi ja vihma, hommikul ka lund. Puhub mõõdukas edela- ja lõunatuul. Õhutemperatuur on öösel -3..+1, päeval 1..6°C.