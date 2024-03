Keskkonnaagentuuri sõnul on neljapäeval ilm pilves, mitmel pool sajab vihma, lörtsi ja lund. Paiguti on ka udu. Puhub lõuna- ja edelatuul 3-8, puhanguti kuni 11 m/s. Õhutemperatuur on päeval päeval +2..+8°C.