ILMATEADE | Kevadet veel ei paista, nädalavahetus kostitab nii lörtsi kui lumega

Öösel vastu pühapäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, vastu hommikut pilvisus tiheneb. Pärast keskööd sajab kohati lörtsi ja vihma, sekka ka lund. Paiguti on udu. Puhub edela- ja lõunatuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on -3..+1°C.