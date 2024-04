ILMATEADE | Koos sooja kevadilmaga jõuab meieni uus Sahara kõrbetolmupilv

Teisipäeval (9.04) jätkub edelavoolus sooja juurdevool. Vihma võimalus on võrdlemisi väike, aga rahuliku ilmaga on udu tekkeks soodsad tingimused. Päeval võib jahedalt laheveelt udu rannikule jõuda. Tuul on nõrk ja puhub öösel lõuna-, päeval idakaarest. Õhutemperatuur on öösel 3..9°C, päeval jääb rannikul alla 10°C, sisemaal tõuseb 12..18, Lõuna-Eestis 20°C-ni.