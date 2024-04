Äikeseoht püsib ka täna, 1. aprillil. Madalrõhuvöönd ulatub Läänemerelt üle Eesti Soome poole. Ilm tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati võib hoovihma sadada, on äikeseoht. Rannikualadel tekib udu. Puhub lõunakaare tuul, saartel ja põhjarannikul ka briisituul 2–8, puhanguti kuni 11 m/s, õhtul tuul nõrgeneb ja on muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 17–21, saartel ja rannikul 10–17, kohati kuni 5 kraadi.