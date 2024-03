Samas kirjutab sünoptik Kairo Kiitsak, et hoogsadude tõenäosus on suurem nädala lõpus, kaasa arvatud nädalavahetusel. Tema sõnutsi on võimalus, et mõnel pool tuleb ka äikesevihma, suurem on tõenäosus pühapäeval ja uue nädala alguses.