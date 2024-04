Ööl vastu teisipäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Öö hakul sajab Virumaal, hommikul Lõuna-Eestis kohati hoovihma. Mõnel pool on udu. Puhub lääne- ja edelatuul 3-8, Virumaa rannikul öö hakul puhanguti 11 m/s, hommikuks on tuul muutlik 1-7 m/s. Õhutemperatuur on 1..5, Lõuna-Eestis kuni 8°C.