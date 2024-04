ILMATEADE | Täna tõuseb temperatuur paiguti kuni 24 kraadini

Kolmapäeval (10.04) laieneb üle Skandinaavia ja Läänemere madalrõhkkonna serv. Öö on suurema sajuta ja tugevneva lõunakaare tuulega. Õhutemperatuur on 3°C-st jahedatelt rannikualadelt 7..11°C-ni sisemaal. Päeval sajab siin-seal hoovihma, pärastlõunal on Lõuna- ja Ida-Eestis äikest. Lõuna- ja edelatuul tõuseb pärastlõunal järjest tugevamaks, rannikul on puhanguid 18 m/s. Saartele ja mandri lääneserva jõuab jahedam õhumass ja temperatuur 7..13°C-ni, kaugemal sisemaal on veel suviselt soe ning termomeetrinäidud tõusevad 15..21°C-ni, Kagu-Eestis kraad-kolm kõrgemalegi. Õhtul suvine Aafrika päritoluga õhumass lahkub ja ilm muutub jahedamaks.