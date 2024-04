ILMATEADE | Uuel nädalal võib õhutemperatuur mõnel pool tõusta üle 20 kraadi

Esmaspäeval (8.04) liigub madalrõhkkond üle Skandinaavia ja Soome itta ning selle lõunaservas on meil tugeva edelatuulega soe ilm. Vihma sajab tänaste andmete kohaselt põhiliselt öösel, päeval on sajuvõimalus väiksem. Õhutemperatuur on öösel 3–9 kraadi, päeval 11–15 kraadi, tuulele avatud rannikul jääb alla 10 kraadi.