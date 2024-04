Päeval sajab lund ja lörtsi, saartel lörtsi ja vihma, pärastlõunal läheb sadu ka mandri lääne- ja lõunaosas üle vihmaks. Tuul on tugev, puhub kagust, pärastlõunal saartelt alates lõunast ja edelast ning õhtul nõrgeneb. Paari-kolme tunni vältel on teedel sõidutingimused halvad – tihedas sajus on nähtavus piiratud ja üürikeseks tekib ka tuisuvaale, ennelõunal võib libedust olla. Temperatuur tõuseb keskpäevaks õhus +1..+6°C-ni, teepindadel samuti plusspoolele ja alla tulnud märg lumi hakkab sulama.