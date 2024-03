VÕISTLUS | Täna algas kevad! Ennusta, millal läheb soojaks

Eelmise aasta kevadel jõudis see päev kätte jüripäeval, 23. aprillil, ja seda kohe mitmes paigas üle Eesti ning tipnes Tartus 21,1 kraadiga. Enamikul aastatel ongi kauaoodatud 20 kraadi tähiseni jõutud aprillis. Üks varasemaid lähiminevikust oli kolme aasta eest, 12. aprillil 2021, kui Narvas fikseeriti 20,5 °C. Veelgi varem juhtus see 2016. aastal Tartus, kui juba 6. aprillil saadi seal kirja panna mõnus näit 20,1. Paraku on aga need päevad jäänud enamasti sähvatuseks, päevaks või paariks ja siis naaseb tavapärane jürikuu ilm 10–15 kraadiga. Tol 2021. aastal tuli pärast 12. aprilli uut 20kraadist sooja oodata ligemale kuu aega, 10. maini.