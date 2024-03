JURIST VASTAB | Kuidas tegevuse lõpetanud firmalt võlg kätte saada?

Võla kättesaamiseks tuleb võlausaldajal tõendada, et tegemist on tehingulise üleminekuga.

„Seaduses on loodud ettevõtte üleandja ja omandaja solidaarvastutus, mis tähendab, et ettevõtte ülemineku korral läheb omandajale üle ettevõte kui tervik koos kõikide kohustustega. Selle eesmärk on vältida olukorda, et ettevõtja võõrandab osa ettevõttele kuuluvatest õigustest kahjulikel tingimustel, tekitades seeläbi suutmatuse täita ettevõtte kohustusi,“ ütleb Sepper. Ülemineku korral kehtib solidaarne vastutus nii juba tekkinud kohustuste eest kui ka nende eest, mis muutuvad sissenõutavaks viie aasta jooksul pärast üleminekut.

Ettevõtte ülemineku tuvastamiseks soovitab jurist vaadata nii suuremat pilti kui ka hinnata üleminekule iseloomulikke tunnuseid. Näiteks viitab üleminekule, kui uus ettevõte tegutseb samal alal, kasutab vana ettevõtte vara ning töötajad või kliendid on uude ettevõttesse üle läinud.

Riigikohus on leidnud, et iga vaidlus ja kaasus on erinev ning kindlaid tingimusi ülemineku tuvastamiseks olla ei saa. „Näiteks kui olulise kapitalivajaduseta nn ühemehefirma juhatuse liige, tegevjuht või projektijuht on uude ettevõttesse „üle läinud“, saab seda lugeda ettevõtte üleminekuks. Kusjuures ettevõtte osanike ring ei pea kattuma, vaid oluline on, et läbi isikute on tagatud äriühingu oskusteabe ja kliendivõrgustiku üleminek. Teises ettevõttes on oluline kaubamärk, kolmandas aga hoopis seadmed,“ tõi Sepper näiteid Eesti kohtupraktikast.

Tegelikkuses ei pruugi „puhast lehte“ olemas olla ning uus ettevõte võib jääda vastutavaks oma eelkäija kohustuste eest.

Ettevõtte üleminekule viitab näiteks seegi, kui uus ettevõte kasutab edasi oma eelkäija domeeni, kodulehte ja sotsiaalmeediakontosid või neis on tehtud minimaalseid muudatusi. Nimelt on need käsitletavad ettevõtte intellektuaalse varana ning kui see on uuele ettevõttele üle läinud, võib olla tegemist tehingulise üleminekuga.