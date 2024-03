Kiudtsementvoodrilaua plussid ja miinused: kas see lahendus võiks teile sobida?

Reeglina on igal materjalil ja tootel oma eelised ja väljakutsed ning erandiks ei ole ka kiudtsementvoodrilaud.

Vastupidavus ilmastikutingimustele

Võiks lausa öelda, et kiudtsemendist valmistatud voodrilaudadel on kõrge vastupidavus kõige karmimatele ilmastikutingimustele. Materjal talub edukalt aastaaegadest tingitud äärmuslikke temperatuurimuutuseid ning on seejuures mõõtmetelt stabiilne. Samuti ei karda toode märgumist ning tuulduva fassaadi põhimõte tagab materjali korrektse kuivamise.

Pikaajaline kestvus

Lisaks ilmastikule peab hea fassaadimaterjal olema vastupidav teiste võimalike ohtude suhtes. Kiudtsementvoodrilaud on putukatele, närilistele ja teistele kahjuritele läbimatu. Veel on kiudtsement mittesüttiv ning sellest materjalist valmistatud voodrilaudu ei ohusta tuli. Oluline on märkida, et kiudtsement ei mädane ning materjali minimaalseks elueaks loetakse vähemalt 50 aastat.

Madal hooldusvajadus

Kiudtsementvoodrilaua äärmiselt head omadused peegelduvad peaaegu olematus hooldusvajaduses. Materjal ei vaja iga 5–7 aasta möödudes ülevärvimist ega samblatõrjet. Tolmurikkas piirkonnas saab voodrilaudadele ladestunud mustuse hõlpsalt eemaldada mikrofiiberlapi või veevooliku abil ning seejuures ei pea kasutama spetsiaalseid pesuvahendeid.

Kõrgem algkulu võrreldes teiste materjalidega

Absoluutselt iga materjali heade omaduste kõrval on alati ka varjupool ning kiudtsementvoodrilaudade puhul on selleks kõrgem algkulu. Kiudtsementvoodrilaud on alternatiividest tavapäraselt kallim ning hind on tihti määravaks teguriks. Kuid selle kõrval on tähtis mõista pikaajalist investeeringut, mis kaasneb materjali hoolduse või asendamisega. Investeerimine kiudtsementi võib tähendada suuremat rahalist väljaminekut projekti alguses, kuid selle vastupidavus ja madalad hoolduskulud muudavad selle sageli majanduslikult mõttekamaks valikuks pikemas plaanis.

Millega tuleb arvestada fassaadi renoveerimisel kiudtsementvoodrilauaga?