Täna liigub vihmasadu läänest itta. Reede öö on korraks veidi kuivem, kuid hommikul jõuab merelt pärale järgmine sajuvöönd, mis järgib eelmise teekonda. Lisaks vihmale sajab mitmel pool ka lörtsi ning edela- ja lõunatuul tugevneb. Laupäeva öö on sajune, kuid päeval jääb sajuvõimalus tagasihoidlikuks ning siis on lootus päikestki näha.