Suur saavutus: kolm Eesti sauna valiti maailma 37 parima hulka

Aastast 2018 saunu tunnustanud jaapanlased teatavad oma veebikoduküljel , et nad alustasid 8 aasta eest Saunachelin auhindade jagamisega. Teatavasti on ju ettevõtmisele nime andnud Michelini restoranide nimekirja sattumine ülikõrge kvaliteedi tunnustuseks. Nii peaks ka Saunachelini nimekirjas olemine näitama sauna kõrget ja ülinauditavat taset, et mitte öelda maailmataset.