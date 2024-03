Margus Mikomägi: kõik liigub selle poole, et mis tahes väärtusi mõõdetakse mahuga ja maht makstakse kinni

Moskvas põleb. Massimõrva taga on terrorirühmitus Islamiriik. Ajakirjanik Evelyn Kaldoja ütleb laupäevases päevapoliitika saates, et ka Taliban palkab suunamudijaid.

Me küll praegu kuuleme laskemoonatehaste huugamisest Venemaal ja sellest, kuidas Euroopa ei suuda neidsamu piisavalt kiiresti käima panna, aga sellest, millise uue relva väljatöötamiseks on maailma valitseda ja rahu saavutada tahtvad suurriigid targimad teadlased rakendanud, me ei tea.

Mihhail Lokšini praegugi Venemaa kinolevis näidatava „Meistri ja Margarita“ lõpu eel, pärast Saatana balli, kuhu on kutsutud kõik maailma kurjategijad, küsib Woland Margaritalt, kas too ehk tahab midagi. Ja Margarita vastab, et ei. Vastab, et kui Wolandil on veel mingeid soove, siis ta teeb kõik selleks, et neid täita. Teeb kõik, mis vaja. Ja Woland, siis Saatan, ütleb selle peale: „Te läbisite katse. Jätke meelde, ärge kunagi küsige kelleltki mitte midagi. Mitte midagi! Eriti neilt, kes on teist tugevamad. Nad tulevad ise ja pakuvad teile kõik, mis te soovite!“

Teisele selle aasta Oscari-filmile „Oppenheimer“ on müügimehed pannud õudusfilmi sildi. Muu hulgas räägib see film tõe väänamisest me kaasaegses maailmas. Aga peateema on, kuidas teadlased Teise maailmasõja ajal aatomipommi loovad.

„Teadus“ ja „headus“ on sarnased sõnad. Headus tähendab kõlbelisust. Headus ongi hääbuv väärtus. Hea olles rikkaks ei saa. Kas keegi on seda öelnud? Mõni suur mõtleja? Või vanadel tuleb endal ütlemisi pähe, kui nii pikalt elu vaatavad...

Moodsas komöödiafilmis „Vaesekesed“ ütleb neeger, must mees, Bellale (selle osa eest sai Emma Stone just parima naisnäitleja Oscari), et filosofeerimine on ajaraisk. Ütleb, et paremaks saamine filosoofia abil on ainult inimeste katse põgeneda tõe eest. Teadmise eest. Ütleb, et me oleme julmad loomad. Nii oleme sündinud ja nii sureme. Selline komöödia paneb mehed paremini paika kui „Savusanna sõsarad“.

Et kui majandust 2035. aastaks kahekordistada, siis me nii või teisiti peaksime midagi, kas või energiat tootma ja tarbima kaks korda rohkem kui praegu? Et see tee, mis tõi meid siia...

Kuulen siinkohal vaimus kestahes peatoimetaja häält, kes palub mul ühe selge lausega öelda, mida ma senimaani kirjeldatud mõtete ja piltidega öelda tahan. Tean, et ka see on aja märk... Ma vist kohmaks vastuseks midagi maailma hoidvast kestlikust kahanemisest. „Tagasi loodusesse,“ ütleksin.

Aatomipommi loojad ju lootsid, et nende leiutis päästab maailma. Haridus, teadus ja headus.

***

Uku Uusbergi vastses lavastuses küsib juudi naine Judith oma lähedastelt, kui nood väidetavalt Hitleri maalitud pildiga kauplevad, et mis nad saadud rahaga teevad. Mõttekäik jõuab isegi sinna, et kui annetada raha juutidele, siis „nad ehitavad endale hea meelega Hitleri papiga vanurite keskuse või midagi sellist“.

Ses lavastuses kasutatakse muide sõna „utiliseerimine“. Kasutatakse selles tähenduses, et kui esivanem sureb, tuleb meil, ellujäänutel, hakata tast jäänud asju hävitama. Jutt käib kuidagi nii, et on suur viga, et asjad jäävad alles, kui inimesed surevad. Asjade kultus on muidugi viga algusest peale.

Nii ilmubki ses lavastuses taas välja kahveltõstuk, mis toob kohale pea sama suure prügikasti, kui lava teises servas kükitav kirik koos põlenud klaveriga.

Ma enne ei öelnud, viimased on pandud alusel keerlema. Äkki see tähendab, et nad keerlevad mõttena meie peades. Prügikast, prügikastid nii väga ei keerle ju, mis siis et neist meil üsna kindlalt rohkem räägitakse kui võimalustest, mis võiksid olla, et vana ja väärtuslikku hoida. Uku lavastuses astub just prügikastist välja mees, üleni valges, kelle jaoks kõik on ostetav ja müüdav.

Ja mõtlemegi täna enam varjenditele, kuhu ennast pommitamise eest peita. Betoonist punkritele mõtleme enam kui kultuurimajadele ja väikekoolidele, hoidlatele, hoidjatele, kes looksid, hoiaksid ja säilitaksid selle, millest sünnib valgus ja mis juhatab meid rahumaailma. No ei, ma ei mõtle nüüd meretuuleparke, vaid mõtlen vaimuvalgusest.

***