Hannes Rumm: ekspeaministrite verine kättemaks toimub nii Tallinnas kui Brüsselis

Nii nagu Jüri Ratas, pole ükski varasem peaminister pikendanud oma poliitilist karjääri sujuvalt parteid vahetades. Aga peaministreid on taasiseseisvunud Eestis - kui alustada lugemist 1991. aastal loodud üleminekuvalitsustest – olnud juba üksteist. Varemgi on ekspeaministreid poliitikast lahkunud, kuid Tiit Vähi, Mart Siimann ja Taavi Rõivas on leidnud elus uusi ettevõtmisi. Ja ka kõik teised ekspeaministrid on jäänud truuks oma koduerakonnale.