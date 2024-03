Ökonomist: tänavu võib keskmine palk ületada maagilise piiri

Kindlasti on üheks palgakasvu tagant tõukavaks teguriks see, et 2021.–2022. aastal suurenesid palgad palju vähem kui kaupade ja teenuste hinnad. Ehk siis töötaja ostujõud kahanes ning sama palga eest sai osta varasemast vähem. Keskmise palga ostujõud pole siiani taastunud kriisieelsele tasemele ja inflatsioongi püsib hoogsam kui enne kriisi. See aga annab igapäevaelus tunda ja paneb inimesi palgaläbirääkimistel palgatõusu küsima.