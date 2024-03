Peavalud ja kehv enesetunne? Salakaval oht eestlaste kodudes põhjustab mitmeid terviseprobleeme

18. märtsil kella 00.19 ajal põles tahm Elvas Kruusa tänaval elumaja korstnas, mis oli pikemalt puhastamata. Korstnast välja lendavad sädemed oleks peaaegu süüdanud elamu katuse. Päästjad said olukorra kontrolli alla ning kontrollisid ka tuleohutust. Eramust ei leitud ühtegi suitsu- ega vingugaasandurit, mis on eluruumides kohustuslikud olnud juba aastaid.

11. märtsil kell 17.31 andis vingugaasiandur häiret ühes Säässaare külas asuvas elumajas Põlva vallas. Päästjad selgitasid, et ving oli tuppa imbunud liiga vara suletud pliidisiibri tõttu. 63-aastane mees kaebas silmade kipitust ja halba enesetunnet ning talle andsid esmaabi kiirabitöötajad. Päästjad jagasid mehele tuleohutusalast nõu ning selgitasid, et siibrit ei tohi sulgeda enne, kui tuli on sütelt täielikult kustunud.

Vingugaas on nähtamatu, maitsetu ja lõhnatu, mistõttu n-ö palja silmaga seda ei näe ega tunne lõhnast. Samas ka väikeses koguses vingugaasi sissehingamine võib avaldada märkamatult mõju inimese tervisele.

„On olukordi, kus vigase küttekolde tõttu on eluruumides kütmise ajal pidevalt vingugaasi ning sellest tulenevalt on inimesel pikemaaegsed tervisekaebused, millele ta ei leia mingit selgitust,“ räägib Terviseameti Mürgistusteabekeskuse ennetusjuht Anne-Liise Verpson. „Vingugaasianduri olemasolu korral oleks aga võimalik kontrollida ja saada teada, kas terviseprobleemid on seotud toaõhuga või mitte“.

G4S-i standardlahenduste divisjoni direktor Tarmo Pärjala lisab, et üldjuhul pole pererahval aimugi, et eluohtlik gaas nende kodus ringi hiilib. Tihti saadaksegi sellest teada alles pärast vinguanduri paigaldamist.