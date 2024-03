Teaduslik pilk: kui palju tähti on taevas?

Taevatähtede täpset arvu on võimatu öelda, see sõltub nii igaühe nägemisvõimest kui ka taevafooni tumedusest, horisondi avatusest ja muudest teguritest. Ja jutt käib ikka kuuvalguseta ööst. Poolkuu vähendab palja silmaga nähtavate tähtede arvu vähem kui poolele maksimaalsest, täiskuu aga kustutab vaatleja jaoks enamiku tähtedest. Tõeliselt pimedaid paiku jääb järjest vähemaks. Eestiski on neid raske leida. Võib-olla lõunapiiril, kuskil Paganamaa küngastel võiks proovida näha kuni 3000 tähte.