Hindrek Riikoja: Keskerakonna valitsusajal muutus Tallinn elanikule palju mõnusamaks. Kas nüüd ka ausamaks?

Elaniku perspektiivist on 18 aastaga Tallinnas juhtunud palju positiivset. Linn on palju muutunud ning elukeskkonnana on see tegelikult päris kena koht. On rohelust, on meelelahutust, on uusi hooneid nii elamiseks, ostlemiseks kui ka meelelahutuseks. Ka tasuta ühistransport on elaniku vaates pigem positiivne asi.