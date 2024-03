VIDEO | Haruldane ja armas vaatepilt: emakaru imetab nelja poega

Emakaru toob järglased ilmale tavaliselt kesktalvel olles ise veel taliuinakus. Poegi võib olla 1–5, kuid kõige sagedasem on 2 poega. Sündides on nad vaid poole kilogrammi raskused, pimedad ja abitud. Pojad imevad emapiima ja kasvavad kiiresti. Imetamine kestab 4–5 kuud ja selle lõppedes on pojad 7–9 kg raskused. Kevade saabudes lahkuvad nad koos emaga talvekoopast – siis on pojad juba nii tugevad, et jõuavad emaga ette võtta pikki rännakuid.