Septembris Hiiumaal Käina kandis sadu astelpajupõõsaid tühjaks teinud karu kadus peagi pildilt. Mullu novembris tuli aga Saaremaalt teade, et seal on üle aastate nähtud karu. Jahimeeste arvates on võimalik, et karu ujus üle Soela väina, kirjutab Hiiu leht.