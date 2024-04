Kuuldavasti pakuvad soomlased õnnetutele välismaalastele isegi koolitusi, kuidas nende kombel õnnelikuks saada. Pole päris kindel, aga ilmselt annavad nad seal edasi soomelikku elufilosoofiat ehk sisu, mis teeb inimese eluga rahulolevaks. Too sisu ei sisalda midagi ekstraordinaarset ja müstilist. See tähendab tahtejõudu, meelekindlust ja võimet mitte alla anda. Tähendab sedagi, et sa ei virise kehvade olude ja kliima üle, vaid paned end vastavalt ilmale riidesse ja lepid sellega, mis on. Sarnane hoiak on levinud ka Taanis, Islandil ja Rootsis.