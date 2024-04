Hillar Padu: üle 30 aasta hiljem võiks juba tuua teisi argumente, kui „kommuuna värk!“

Lõunasupi kõrvale igapäevaseid raadioküsitlusi kuulates tekib tunne, et käimas on ülekanne polkovniku leskede laulupeolt. Kostub meeshääligi, aga soleerivad ikka daamid: kõik paha on kommuuna värk ja pahad on kommud. Sajatussõnum kambaka tegemiseks valitsusele või ka naabrimehele.