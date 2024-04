Kodulaenu lepingutes on tihti kirjas punkt, et laenu saab ennetähtaegselt tagasi maksta tasudeta, kui teavitada sellest vähemalt kolm kuud ette. Kes soovib kiiremini tegutseda, peab arvestama kuni kolme kuu intressi tasumisega. See on välditav kulu, kui senisele laenuandjale oma plaanist aegsasti teada anda.