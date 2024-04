Pensionitõusu mõju: töötava pensionäri maksuvaba tulu suurus muutub

Töötava pensionäri jaoks tähendab see vajadust oma maksuvaba tulu kasutust töötasult üle vaadata. Vajadusel tuleb tööandjale esitada uus avaldus tulumaksu arvestuseks, et vältida hilisemat üleliigse tulu tagastamist tuludeklaratsiooni alusel. Iga inimese pension on individuaalne ning selle suurus sõltub tema tööpanusest. Nii on ka pensionitõus indekseerimise tulemusel igaühel erinev. Kõige mugavamalt saab oma pensioni uut suurust vaadata portaalis Eesti.ee.