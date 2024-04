Marelle Erlenheim: tervisehoiukulud on kolmekordistunud, võlgades inimestel riigilt abi loota ei ole

Statsionaarse õendusabi kuludes on inimeste enda omaosaluse määr 15% teenuse hinnast. Kümne aasta jooksul on teenuse hind ja sellega koos ka omaosalus tõusnud pea kolmekordseks.

Hiljuti teavitas sotsiaalministeerium avalikkust, et valitsus kinnitas tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu, millega 1. aprillist kasvab tervishoiutöötajate palga alammäär ligi 10 protsenti. Pressiteates oli rahustav kinnitus, et täiendavat kulu riigieelarvele ei teki, kuna sellega on arvestatud tervisekassa eelarves.