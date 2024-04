Enamik tulekahjusid saab alguse elektrisüsteemist. Kuidas õnnetust ära hoida?

Kompetentne elektrik

Elektripaigaldise kontrolli ehk auditiga saab selgeks, kas hoone elektrisüsteem on korras, ohutu ja peab vajalikule koormusele vastu. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet on oma veebi lisatud teabelehes avaldanud selliste akrediteeritud ettevõtete nimekirja, kellel on õigus teha elektripaigaldise kontroll.

„Kui auditi tagajärjel selgub, et elektripaigaldis vajab hooldamist või uuendamist, tuleb kindlasti ohutuse tagamiseks ka see töö plaani seada. Kui hoone on üsna vana ning vahepeal on muutunud palju ka elanike elektriseadmete tarbimise vajadused, on mõnikord otstarbekam ja pikemas plaanis ka soodsam elektripaigaldis ümber ehitada pelgalt hooldamise asemel. Elektriinsenerist projekteerija oskab siin öelda, milline lahendus on kõige mõistlikum,“ väidab EETELi tegevjuht.