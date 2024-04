Ootamatu soojalaine tegi Maalehe ennustusvõistlusele kiire lõpu

Ajapikku on Poldrel lisandunud oma tähelepanekuid. Teadupärast on Eesti väike, aga ilm eri paigus ühel ja samal ajal tihtilugu vägagi eriilmeline. Aastaid Tallinna ja Pärnu vahet sõites on Poldre täheldanud, et Märjamaalt läheb nagu mingi piir, kus ilm muutub. Vahel isegi nii, et kui põhja pool on pilves ja sajab, siis Märjamaalt alates ilm muutub teiseks, kuivaks. Või vastupidi.

Poldre sõnul on tal ilma ennustamisel abiks olnud vanarahvatarkused. Ta on püüdnud neid jälgida ja uskunud ka. „Vanarahva ennustusi on nii palju, et pole endal vaja välja mõeldagi, vaid piisab, kui aeg-ajalt neid üle vaadata, ja siis ka juba oskad midagi aimata,“ arutleb ta.

„Aga see oli noore inimese selline rumal mõtlemine,“ tunnistab ta. „Kui mul maatükk tekkis ja asusin aiandusega tegelema, hakkas ka ilm mind huvitama ja tekkis soov teada ilma natuke ka ette.“

Poldre tunnistab, et noores põlves ei pidanud ta ilmaennustust üldsegi tähtsaks. Mõtles, et pole meil õigeid torme ega purgaad, mis sunniks ilma pärast muret tundma.

„Märtsis oli ka varem üks soojalaine ja mõtlesin, et miks ei võiks see varsti jälle tulla,“ põhjendab Poldre nii varajase kuupäeva pakkumist.

Üle poole ennustajatest, 58, arvas esimest 20kraadist sooja tulevat alles maikuus. Kõige tõenäolisemaks peeti 20. maid – tervelt 11 panustas sellele. Kolm ennustajat olid aga veendunud, et sel kevadel nii soojaks ei lähegi, ning käisid välja suvekuu juuni. Nii jäi aprillikuusse uskujaid vaid 43. Märtsisse ei julgenud suvist sooja pakkuda keegi.

Nüüd 31. märtsil Valgas kirja saanud 21,3 soojakraadi on ka märtsikuu uus soojarekord . Senine rekord – samuti Valgas mõõdetud 18,9 kraadi – oligi liiga kauaks toppama jäänud ja jõudis päev varem isegi oma 56. sünnipäeva pidada.

„Tore on vahtida taevast ja mõelda, mis sealt tulla võib, kuidas ja kuhu pilved liiguvad ja mida endaga kaasa toovad,“ leiab ta, lisades, et kui olla ilusas maakohas, hakkad nagu iseenesest ilma jälgima.

Appi võeti isegi … tehisaru!

Toomas Tõnissoo Tormast, kes on ennustusvõistluse varem korra võitnud, märkis oma postituses, et kuigi paljud ennustavad pikka ja jahedat kevadet, ei tähenda see, et 20 kraadi tuleks kas või korraks kaua oodata.

Huvitava faktina selgus, et ennustajadki käivad ajaga kaasas ja katsetavad uusi tehnoloogilisi võimalusi. „Küsisin ka ChatGPT-lt,“ tunnistab Tõnissoo. „See keerutas, et noh, mais-juunis, pika pinnimise peale ütles, et 10. aprillil.“

Päris uskuma Tõnissoo toda tehisaruvärki ka ei jäänud ning käis välja 8. aprilli. Napilt jäi puudu, et ta napsanuks sellega taas ennustusvõistluse võidu.

Kuidas sai suvesoe märtsis võimalikuks? Marko Kaasik, atmosfäärifüüsik Sooja õhu tõi märtsi viimasel päeval meile küllaltki kiire õhuvool otse lõunast, Põhja-Aafrikast üle Vahemere ja Balkani. Selle põhjustas üle Lääne-Euroopa ja Põhja-Atlandi laiunud mitme keskmega madalrõhusüsteem. Teatavasti pöörleb madalrõhkkonnas õhk vastupäeva ja seega liigub idaservas lõunast põhja. Ebatavaline oli selle madalrõhuala suurus ja seetõttu ka õhuvoolu ulatus. Suurt sooja soodustas asjaolu, et varajase kevade tõttu ei olnud enam Baltimaades ega Kesk-Euroopas lund ja jääd, mis oleks üle liikuvat õhku jahutanud. Koos soojaga jõudis kohale Sahara kõrbetolm, mis algul püsis kõrgemates õhukihtides ja hägustas taevasina, aga 1. aprillil jõudis ka maalähedasse õhukihti, nii et Eesti õhukvaliteedi seirejaamad mõõtsid ebatavaliselt kõrgeid tolmuosakeste tasemeid õhus. Soojarekordid sünnivadki ebatavaliste asjaolude kokkulangemisel, aga kliima üldine soojenemine muudab nii sisse tungivad õhumassid kord-korralt soojemaks kui ka kevaded varasemaks, soodustades uusi rekordeid, mis on senistest peajagu üle.

Lasteaiarühm lähenes teaduslikult

Ennustus tuli tänavu ka Tallinna Sitsi lasteaia Piibelehe rühmast, kus mudilased pakkusid hulga peale välja, et esimest korda on õhusooja 20 kraadi 11. aprillil. Ega lapsed väga mööda pannudki. Too kuupäev kuulus ennustajate pakutud viie varasema kuupäeva sekka.

Sitsi lasteaia õues on oma ilmajaam, kus lapsed jälgivad õhutemperatuuri muutusi ja sademete hulka ning märgivad need ilmakalendrisse. Ennustusvõistlusel osalemist lastele pakkunud õpetaja sõnul oli see lõbus, sest variante oli palju.

„Meil oli oma teaduslik lähenemine,“ kinnitas rühmaõpetaja Julianna Bardakova. „8. aprillil oli täielik päikesevarjutus (nähtav Põhja-Ameerikas – R. R.). Lapsed arvasid, et pärast seda peaks midagi juhtuma, päike muutub veelgi kuumemaks ning kolme päeva pärast soojendab õhu 20 kraadini. On väga põnev jälgida, kuidas lapsed arutavad ja otsuseid vastu võtavad.“

Nüüd ootab Piibelehe rühma 17 last ennustusvõistlusel osalemise eest Maalehe eriauhind.