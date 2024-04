Nagu ma aru saan, on Netflixi muutused toimunud siiski raamatute autori loal või kooskõlastusega, sest teleseriaal ei ole raamat ja võib olla sellest erinev jne. Üldplaanis arusaadav valik. Telesarju ei tehta mingite paadunud fännide jaoks, kes plaksutavad käsi, kui kõik on võimalikult täpselt algupärandi moodi. Võetakse põhiline uba, kondid või sõrestik, selle ümber valmistatakse laia vaatajaskonna tarvis köitev vaatemäng. Taotlus on teha kogu asi n-ö peavoolu auditooriumile söödavamaks, sellest siis erinevad mugandused ja lihtsustused.