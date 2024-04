Pood, kust saab ka tegelikkuses mõistliku hinnaga igapäevase toidukorvi – Selveri püsivalt head tavahinnad

Selveri ostudirektori Pille Raaliste kinnitusel on soodushinnaga toodete valik lai ja klient saab Selverist mõistliku hinnaga ostukorvi. „Lisaks pikemaks perioodiks fikseeritud toodetele on meil erinevad kampaaniad, kus pakkumised vahelduvad sagedamini. Seega on kliendil võimalik Selverist igal ajahetkel leida erinevaid atraktiivse hinnaga tooteid. Ligi 5000 toote hulgast leiab igaüks oma eelistustele vastava,“ rõhutab Raaliste.

Lai valik püsivalt häid tavahindu

Püsivalt hea hinnaga tooteid on Selveris ligi 700, seejuures 500 toidu- ning 200 tööstuskauba kategoorias, e-Selveris on esindatud üle 500 püsivalt hea tavahinnaga toote.

Püsivalt hea tavahind on Selveris märgistatud kollase sildiga ning vastava riiulirääkijaga, et need oleks klientidele hästi märgatavad. E-Selveris on püsivalt hea tavahinnaga tooted eraldi kategoorias, et oleks mugav vaadata ning ostukorvi lisada.

Selver pakub kindlustunnet

Selveri eesmärk on pakkuda tarbijale kindlustunnet, eriti praeguses olukorras, kus surve rahakotile on suur. Lisaks tahab jaekett kummutada müüdi Selveri kõrgest hinnatasemest.

„Püsivalt hea tavahinna kontseptsiooni mõte on, et igapäevased klientide eelistatud toidu- ja esmatarbetooted on pikema perioodi jooksul Selveri kauplustes saadaval väga mõistliku hinnaga. Klient ei pea jälgima pakkumisi, vaid saab olla kindel, et toode on täna, homme ja ka mõne kuu pärast sama hinnaga,“ selgitab Raaliste.

Kliendid on püsivalt hea tavahinnad hästi vastu võtnud

Klientide huvi toodete vastu on suur, läbimüügimahud on tavapärasega võrreldes kohati kasvanud lausa 3–4 korda. „Hea on tõdeda, et seetõttu on tarnijad huvitatud hindade fikseerimisest pikemaks perioodiks kui tavapärane kampaania,“ ütleb Selveri ostudirektor.

Põhirõhk on toiduainetel, aga valikus on ka esmatarbetooted. „Neid küll igapäevaselt ei osteta, kuid esmatarbekaubad moodustavad kulutustest märkimisväärse osa,“ räägib Raaliste ja toob näiteks enesehooldustooted, pesukeemia, tualett- ja majapidamispaberid.