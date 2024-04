Tauno Vahter: peame leppima, noored enam lihtsalt ei loe

Olen käinud lugematutel üritustel, kus on korrutatud, et midagi peaks tegema noorte lugemisharjumusega. Selles pole midagi uut, näiteks 1932. aastal ilmus ajalehes Kaja artikkel „Noorte lugemisoskus läheb tagurpidi“ ja küllap leiaks palju vanemaid näiteid. Muidugi on see ka lihtsalt näide vanainimeste hädaldamisest noorsoo ja aegade muutumise üle. See kogub alati klikke, ükskõik kas parajasti hädaldatakse muusika, moe, ebatervisliku toidu, rattateede või siis ka noorte lugemise üle.