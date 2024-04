Unenõustaja: unetuse esimeseks raviks ei ole mitte uinutid, vaid unehügieeni ülevaatamine

Aina rohkem tuleb naise vastuvõtule ka uneärevusega inimesi. Kedratakse nutiseadmes uudiseid, mis kütab ärevust. Sinine hiilgav ekraan annab ajule signaali, et on valge ja sestap tuleb olla üleval. Mõni ime siis, et uni kohe plaksti tulla ei taha.