Argo Ideon: mis asja neil eurovalimistel õieti aetakse?

Üks vaade on see, et need ongi eurovalimised ning parlamenti tuleks saata inimesed, kes on Eestis kõige pädevamad Euroopa asja ajama. Just nimelt kogu Euroopa asja, mitte Eesti asja Euroopas, kuigi tihtipeale tahetakse jätta muljet, et mõni vapper väikeriigi Taavet peab võitlust Koljati-laadse Brüsseli teerulliga.