Alustame kõige olulisemast – vabaturumajandus toob reeglina parima tulemuse maksumaksja jaoks. Ei pea ajaloos ka kümmet aastat tagasi minema nägemaks, et oli aeg, kus Eesti elektriturul oli hind mõistlik ja varustuskindlusega hästi. Mis on muutunud ja kas on võimalik turg taas tööle saada?